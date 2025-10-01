Председательство в Совбезе ООН перешло к России

Председательство в Совете Безопасности ООН (СБ) перешло к России.

Как сообщает американское бюро Report, постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя провел пресс-конференцию, на которой рассказал о повестке Совбеза на текущий месяц.

Дипломат заявил, что в октябре в центре внимания СБ будут Ближний Восток, Африка и другие региональные вопросы. По его словам, Совет проведет 23 октября открытые дебаты по Ближнему Востоку, в ходе которых выступит заместитель и резидент-координатор спецкоординатора ООН по ближневосточному мирному процессу Рамиз Алекперов.

Небензя добавил, что украинский вопрос в настоящее время не стоит в повестке дня СБ, но может быть вынесен на обсуждение, если поступит обращение от стран-членов.

"Методы работы Совета Безопасности ООН остаются неизменными уже 80 лет. Россия во время своего председательства будет уделять серьезное внимание сохранению процедуры, дисциплине и эффективности", – отметил посол.

Дипломат также заявил, что в октябрьскую повестку Совета Безопасности войдет и начало процесса избрания нового генерального секретаря. По его словам, до конца года процедура может быть запущена совместным письмом руководителей СБ ООН и Генеральной Ассамблеи.