    Председательство в Совбезе ООН перешло к России

    Другие страны
    • 01 октября, 2025
    • 22:20
    Председательство в Совбезе ООН перешло к России

    Председательство в Совете Безопасности ООН (СБ) перешло к России.

    Как сообщает американское бюро Report, постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя провел пресс-конференцию, на которой рассказал о повестке Совбеза на текущий месяц.

    Дипломат заявил, что в октябре в центре внимания СБ будут Ближний Восток, Африка и другие региональные вопросы. По его словам, Совет проведет 23 октября открытые дебаты по Ближнему Востоку, в ходе которых выступит заместитель и резидент-координатор спецкоординатора ООН по ближневосточному мирному процессу Рамиз Алекперов.

    Небензя добавил, что украинский вопрос в настоящее время не стоит в повестке дня СБ, но может быть вынесен на обсуждение, если поступит обращение от стран-членов.

    "Методы работы Совета Безопасности ООН остаются неизменными уже 80 лет. Россия во время своего председательства будет уделять серьезное внимание сохранению процедуры, дисциплине и эффективности", – отметил посол.

    Дипломат также заявил, что в октябрьскую повестку Совета Безопасности войдет и начало процесса избрания нового генерального секретаря. По его словам, до конца года процедура может быть запущена совместным письмом руководителей СБ ООН и Генеральной Ассамблеи.

