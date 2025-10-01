İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    BMT Təhlükəsizlik Şurasına sədrlik Rusiyaya keçib

    Digər ölkələr
    • 01 oktyabr, 2025
    • 22:05
    BMT Təhlükəsizlik Şurasına sədrlik Rusiyaya keçib

    BMT Təhlükəsizlik Şurasına (TŞ) sədrlik Rusiyaya keçib.

    "Report"un ABŞ bürosu xəbər verir ki, Rusiyanın BMT-dəki daimi nümayəndəsi, səfir Vasili Nebenzya şuranın ay ərzində gündəliyi ilə bağlı mətbuat konfransı keçirib.

    Diplomat bildirib ki, oktyabr ayında TŞ-nin diqqət mərkəzində Yaxın Şərq, Afrika və digər regional məsələlər olacaq. Onun sözlərinə görə, şura 23 oktyabrda Yaxın Şərq üzrə açıq debat keçirəcək və BMT-nin azərbaycanlı rəsmisi, təşkilatın Yaxın Şərq sülh prosesi üzrə xüsusi koordinatorunun müavini və rezident əlaqələndiricisi Ramiz Ələkbərov TŞ-də çıxış edəcək.

    Səfir qeyd edib ki, 24 oktyabrda BMT Günü – BMT Nizamnaməsinin qüvvəyə minməsinin 80 illiyi münasibətilə xüsusi debat təşkil olunacaq:

    "Bu debat BMT-nin keçmişin mirası deyil, bu gün və gələcəyin ən vacib çağırışlarını həll etmək üçün unikal mexanizm olduğunu təsdiqləmək üçün fürsət olacaq".

    Oktyabrın 6-da isə qadınların sülh və təhlükəsizlikdə rolu mövzusunda debat keçiriləcək. Nebenzya vurğulayıb ki, bu, TŞ-nin 1325 saylı qətnaməsinin qəbulundan 25 il keçməsinə həsr olunacaq.

    Diplomat həmçinin Afrika İttifaqı ilə əməkdaşlığa xüsusi əhəmiyyət verdiklərini bildirib.

    Səfir İranla bağlı "snapback" mexanizmini qeyri-legitim saydıqlarını vurğulayıb:

    "Bizim üçün bu mexanizm baş verməyib, 2231 saylı qətnamə isə 18 oktyabr 2025-ci ilədək qüvvədə qalacaq".

    Nebenzya əlavə edib ki, Ukrayna məsələsi hazırda TŞ gündəliyində yoxdur, lakin üzv ölkələrin müraciəti daxil olarsa, müzakirəyə çıxarıla bilər:

    "BMT Təhlükəsizlik Şurasının iş metodları 80 ildir, dəyişməz qalıb. Rusiya sədrlik müddətində prosedurun qorunmasına, nizam-intizama və effektivliyə ciddi diqqət yetirəcək", – deyə səfir qeyd edib.

    Diplomat həmçinin bildirib ki, Təhlükəsizlik Şurasının oktyabr gündəliyinə yeni baş katibin seçilmə prosesinin başlanması da daxil olacaq. Onun sözlərinə görə, ilin sonuna qədər BMT TŞ və Baş Assambleya rəhbərlərinin birgə məktubu ilə prosedura start verilə bilər.

    BMT TŞ Rusiya Sədrlik
    Председательство в Совбезе ООН перешло к России

    Son xəbərlər

    23:11

    III MDB Oyunları: Azərbaycanın medal sıralamasındakı mövqeyi dəyişməyib

    Fərdi
    22:59

    "Qarabağ" - "Kopenhagen" oyununun ən yaxşı futbolçusu bəlli olub

    Futbol
    22:58
    Video

    İlham Əliyevin sosial media hesablarında İtaliya Prezidenti ilə görüşünə dair paylaşım edilib

    Daxili siyasət
    22:54

    Çernobıl AES-də Rusiya ordusunun atəşi nəticəsində enerji təchizatı dayandırılıb

    Digər ölkələr
    22:51

    AFFA prezidenti "Qarabağ"ı təbrik edib

    Futbol
    22:37
    Foto
    Video

    UEFA Çempionlar Liqası: "Qarabağ" əsas mərhələdə "Kopenhagen"i də məğlub edib - YENİLƏNİB

    Futbol
    22:36

    Tramp Si Cinpinlə görüşünün tarixini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    22:23

    Münhendəki partlayışda iki nəfər ölüb, iki nəfər isə yaralanıb - YENİLƏNİB-4

    Digər ölkələr
    22:19

    ABŞ-nin vitse-prezidenti: Şatdaun uzun çəkməyəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti