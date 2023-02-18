Председателем Африканского союза на ближайший год стали Коморские острова

Председательство в Африканском союзе (АС) перешло в субботу от Сенегала к Коморским Островам на предстоящие 12 месяцев.

Председательство в Африканском союзе (АС) перешло в субботу от Сенегала к Коморским Островам на предстоящие 12 месяцев.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом объявлено на проходящем в Аддис-Абебе саммите АС.

"Я принимаю на себя полномочия председателя Африканского союза, - заявил в своем выступлении на саммите президент Коморских островов Азали Ассумани. - Впервые в своей истории Коморские Острова заняли место председателя АС".

Ассумани заявил, что мир переживает сейчас период потрясений и нестабильности, неся крупные экономические и социальные потери. "В момент, когда наши страны начали выходить из вызванного пандемией коронавируса беспрецедентного кризиса, они подверглись ударам кризиса, возникшего на Украине, - указал он. - События на Украине создают угрозу безопасности для стран Африки".

Председатель АС заявил, что одной из наиболее тяжелых проблем современной Африки является задолженность. "22 государства Африки находятся в критическом положении по причине огромного внешнего долга, - подчеркнул Ассумани. - Долг стран Африки должен быть полностью аннулирован. Это позволит запустить в них экономический рост и противостоять негативным последствиям украинского кризиса".