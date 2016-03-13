Председатель Палаты депутатов Парламента Чехии прибыл с официальным визитом в Азербайджан

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Делегация во главе с председателем Палаты депутатов Парламента Чешской Республики Яном Гамачеком прибыла с официальным визитом в Азербайджан.

В международном аэропорту Гейдар Алиев председателя Палаты депутатов Парламента Чешской Республики встретил заместитель председателя Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Валех Алескеров.

В интервью журналистам Ян Гамачек выразил удовлетворение очередным визитом в Азербайджан. Подчеркнув, что Чехия является важным партнером Азербайджана во многих сферах, председатель Палаты депутатов сказал, что высоко оценивает сотрудничество между нашими странами.