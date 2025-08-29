    Ильхам Алиев Украина ШОС банки экспорт

    Председатель комитета Верховной Рады: Украина исключает любые территориальные уступки

    • 29 августа, 2025
    • 13:07
    В Украине ситуация вдоль всей линии фронта достаточно напряженная.

    Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил председатель Комитета по обороне и безопасности Верховной Рады Украины Федор Вениславский.

    По его словам, Россия пытается взять под контроль некоторые населенные пункты, частично или полностью, накануне возможных переговоров:

    "Но наши силы обороны успешно им противостоят. Более того, взята под контроль и ситуация, которая была несколько недель назад на Донецком направлении. Практически каждый день наши вооруженные силы освобождают некоторые населенные пункты, захваченные русскими. Поэтому никаких территориальных уступок со стороны Украины быть не может. В принципе, невозможны решения о выводе наших вооруженных сил с какой-либо территории Украины. Это неприемлемые условия, о чем неоднократно заявлял президент. Это озвучивали и другие представители украинского государства на различных уровнях".

    Председатель комитета также отметил, что для ввода иностранных вооруженных сил на территорию Украины не требуется вносить какие-либо изменения в конституцию: "У нас есть закон о процедуре допуска иностранных вооруженных сил на территорию Украины. Наши парламент и президент имеют полномочия в рамках своих конституционных прав принимать решения о вводе иностранных вооруженных сил на территорию Украины".

    Ali Radanın komitə sədri: Ukrayna heç bir ərazi güzəştinə getməyəcək
    Chairman of Verkhovna Rada Committee: Ukraine rules out any territorial concessions

