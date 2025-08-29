Председатель комитета Верховной Рады: Украина исключает любые территориальные уступки

В Украине ситуация вдоль всей линии фронта достаточно напряженная.

Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил председатель Комитета по обороне и безопасности Верховной Рады Украины Федор Вениславский.

По его словам, Россия пытается взять под контроль некоторые населенные пункты, частично или полностью, накануне возможных переговоров:

"Но наши силы обороны успешно им противостоят. Более того, взята под контроль и ситуация, которая была несколько недель назад на Донецком направлении. Практически каждый день наши вооруженные силы освобождают некоторые населенные пункты, захваченные русскими. Поэтому никаких территориальных уступок со стороны Украины быть не может. В принципе, невозможны решения о выводе наших вооруженных сил с какой-либо территории Украины. Это неприемлемые условия, о чем неоднократно заявлял президент. Это озвучивали и другие представители украинского государства на различных уровнях".

Председатель комитета также отметил, что для ввода иностранных вооруженных сил на территорию Украины не требуется вносить какие-либо изменения в конституцию: "У нас есть закон о процедуре допуска иностранных вооруженных сил на территорию Украины. Наши парламент и президент имеют полномочия в рамках своих конституционных прав принимать решения о вводе иностранных вооруженных сил на территорию Украины".