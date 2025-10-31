Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Председатель КНР провел переговоры с премьером Таиланда

    Другие страны
    • 31 октября, 2025
    • 12:03
    Председатель КНР провел переговоры с премьером Таиланда

    Председатель КНР Си Цзиньпин провел переговоры с премьер-министром Таиланда Анутхином Чанвиракуном.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua.

    Встреча состоялась на полях 32-й неформальной встречи руководителей экономик АТЭС.

    Другие подробности пока не приводятся.

    Лента новостей