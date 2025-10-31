Председатель КНР провел переговоры с премьером Таиланда

Председатель КНР Си Цзиньпин провел переговоры с премьер-министром Таиланда Анутхином Чанвиракуном.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua.

Встреча состоялась на полях 32-й неформальной встречи руководителей экономик АТЭС.

Другие подробности пока не приводятся.