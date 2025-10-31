Председатель КНР провел переговоры с премьером Таиланда
Другие страны
- 31 октября, 2025
- 12:03
Председатель КНР Си Цзиньпин провел переговоры с премьер-министром Таиланда Анутхином Чанвиракуном.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua.
Встреча состоялась на полях 32-й неформальной встречи руководителей экономик АТЭС.
Другие подробности пока не приводятся.
