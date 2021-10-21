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Председатель Кабмина Кыргызстана принял посла Азербайджана

Председатель Кабмина Кыргызстана принял посла Азербайджана Председатель кабинета министров Кыргызской Республики (КР) Акылбек Жапаров принял посла Азербайджана в КР Гидаята Оруджева дуайена дипломатического корпуса по случаю завершения его дипломатической миссии в Кыргызской Республике.
Другие страны
21 октября 2021 г. 08:49
Председатель Кабмина Кыргызстана принял посла Азербайджана

Председатель кабинета министров Кыргызской Республики (КР) Акылбек Жапаров принял посла Азербайджана в КР Гидаята Оруджева дуайена дипломатического корпуса по случаю завершения его дипломатической миссии в Кыргызской Республике.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе кабмина Кыргызстана.

Жапаров поблагодарил посла за его значительный вклад в укрепление кыргызско-азербайджанских взаимоотношений и выразил надежду на продолжение традиционно тесных и дружественных отношений между двумя государствами во всех сферах сотрудничества.

В свою очередь Г.Оруджев поздравил Акылбека Жапарова с назначением на должность председателя кабинета министров и отметил, что Кыргызскую и Азербайджанскую Республики связывают общая история, культура, язык и традиции.

За значимый вклад в развитие дружественного сотрудничества и укрепление межгосударственных отношений между двумя странами глава кабмина наградил Г.Оруджева Почетной грамотой кабинета министров Кыргызской Республики.

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