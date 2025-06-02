Председатель ГА ООН Бербок: Устойчивое развитие невозможно при гендерном неравенстве

Как всего лишь пятая женщина, избранная на эту должность за 80 лет, я хорошо понимаю, что если женщины – то есть половина населения – не представлены равноправно за столом принятия решений, устойчивое развитие невозможно.

Экс-глава МИД ФРГ Анналена Бербок выступила на своей первой пресс-конференции в качестве председателя 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как сообщает американское бюро Report, она подчеркнула важность установления гендерного равенства в рамках организации.

"Как всего лишь пятая женщина, избранная на эту должность за 80 лет, я хорошо понимаю, что если женщины – то есть половина населения – не представлены равноправно за столом для принятия решений, устойчивое развитие невозможно", - сказала Бербок.

Она также отметила, что в течение срока своих полномочий будет с уважением относиться к интересам всех 193 государств-членов организации и продемонстрирует руководство, основанное на диалоге и взаимном доверии: "Я буду работать изо всех сил, чтобы ООН оказывала реальное и позитивное влияние на нашу повседневную жизнь. Организация должна отвечать на вызовы XXI века. Для этой цели необходимы реформы и должно быть обеспечено надежное, устойчивое финансирование".

Бербок также подчеркнула, что ускорение реализации Целей устойчивого развития ООН и ее укрепления как инклюзивной, представляющей каждого человека глобальной организации будет одним из ее главных приоритетов.

На пресс-конференции она также обратила внимание на то, что одной из важных задач 80-й сессии Генассамблеи будет избрание следующего генерального секретаря ООН. Бербок подчеркнула важность прозрачных выборов и призвала к поддержке женщин-кандидатов.