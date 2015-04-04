Председатель Европарламента предостерег Грецию от раскола ЕС

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Председатель Европарламента Мартин Шульц (Martin Schulz) предостерег Грецию от попыток раскола ЕС. В опубликованном в субботу, 4 апреля, интервью газете Hannoversche Allgemeine Zeitung немецкий социал-демократ призвал Афины "не злить" своих европейских партнеров. Это предупреждение последовало перед предстоящим визитом премьер-министра страны Алексиса Ципраса в Москву, передает Report со ссылкой на радиостанцию "Немецкая волна".

По словам Шульца, представленным в ЕС списком реформ и своим визитом в Берлин глава греческого правительства начал возвращать доверие к Афинам. При этом глава Европарламента подчеркнул, что считает неприемлемыми попытки Ципраса спекулировать единой позицией Европы по России в обмен на помощь со стороны Москвы.

Глава комитета по делам Европейского Союза в бундестаге Гунтер Крихбаум (Gunther Krichbaum) разделил точку зрения Шульца в интервью той же газете. По его мнению, если греческое правительство надеется найти в Кремле своих "душеспасителей", тогда оно "ставит не на ту лошадь". Политик уверен: обращение с оппозицией и действия в украинском конфликте отражают отношение Москвы к таким европейским ценностям, как мир, свобода, демократия и верховенство закона. Поэтому тот, кто желает и дальше получать помощь от Европы, должен ориентироваться на Брюссель, а не на Москву, полагает Крихбаум.