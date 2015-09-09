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    Председатель Еврокомиссии: Европейский союз не в хорошем состоянии

    Жан-Клод Юнкер: Еврокомиссия не допустит падения шенгенской системы в результате миграционного кризиса

    Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ "Европейский союз не в хорошем состоянии. Нам не хватает союза, нам не хватает Европы. И мы должны это изменить". 

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, выступая на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге. 

    Также Юнкер отметил, что Еврокомиссия не допустит падения шенгенской системы в результате миграционного кризиса. По его словам, Еврокомиссия разработала список стран, безопасных для Евросоюза в плане неконтролируемой миграции. 

    С начала 2015 года на территорию Евросоюза прибыли 340 тысяч беженцев. Ситуация с нелегальными мигрантами в данный момент в странах ЕС является наихудшим кризисом с перемещенными лицами со времен Второй мировой войны.

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