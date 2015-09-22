Председатель 70-й сессии Генассамблеи ООН призвал страны мира прийти на помощь беженцам

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Все страны мира вне зависимости от своего географического положения должны подключиться к разрешению глобального кризиса, связанного с потоками беженцев. Как сообщает Report, об этом заявил председатель 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Могенс Люккетофт. Он подчеркнул, что все государства мира несут равную ответственность за защиту лиц, которые бегут от насилия и конфликтов.

«Международное сообщество не видело гуманитарного кризиса таких масштабов со времен Второй мировой войны, и с наступлением зимы в северном полушарии этот кризис будет только усугубляться», - предупредил Могенс Люккетофт.

«Богатые страны должны принимать у себя беженцев или выделять больше финансовых средств, необходимых для оказания им помощи. Предпочтительно, чтобы они делали и то, и другое», - добавил Председатель Генеральной Ассамблеи.

Могенс Люккетофт заявил, что намерен обсудить вопрос беженцев в ходе своей встречи с Папой Римским, который собирается посетить штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке в пятницу - в день открытия Саммита ООН по устойчивому развитию.

«Я крайне обеспокоен ситуацией с беженцами, которые прибывают в Европу с Ближнего Востока и из Африки. Я уже говорил об индивидуальной и коллективной обязанности европейских государств действовать ответственно и гуманно», - сказал Председатель 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Он призвал государства-члены ООН участвовать в программах по переселению беженцев.