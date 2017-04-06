СМИ: Совершивший теракт в метро Петербурга прошел подготовку в ИГ

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Подрыв поезда петербургского метрополитена и закладку бомбы на станции "Площадь Восстания" подготовил и совершил человек, прошедший подготовку в "Исламском государстве".

Как сообщает Report со ссылкой на питерское издание fontanka.ru, об этом, в частности, говорят компоненты взрывного устройства. Так, среди компонентов бомбы из поезда криминалисты обнаружили жженный сахар. Специалисты считают родиной этого "ноу-хау" Сирию.

Также стало известно, что сотрудники ФСБ, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела, завершили отработку связей и прошлого подозреваемого в совершении терактов Акбаржона Джалилова и выяснили, что в 2014 году он въехал на территорию России из Турции. В настоящее время спецслужбы связываются с коллегами из сопредельных государств, чтобы выяснить конечный маршрут путешествия А. Джалилова, но есть уверенность, что он посетил территории в Сирии, контролируемые террористической группировкой "Исламским государством".

Ранее в Санкт-Петербурге были задержаны и проведены обыски в квартирах нескольких лиц - выходцев из стран Средней Азии, подозреваемых в связях с предполагаемым террористом.

Днем 3 апреля в Санкт-Петербурге в вагоне метро в перегоне между станциями "Сенная" и "Технологический институт" прогремел взрыв.

В результате взрыва на месте погибли 11 человек, затем еще трое скончались в больницах. Около 50 человек пострадали.