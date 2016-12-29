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    В Берлине освободили предполагаемого сообщника террориста

    Расследование показало, что задержанный не был возможным сообщником Аниса Амри, и поэтому он был освобожден

    Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Генеральная прокуратура Германии приняла решение об освобождении ранее задержанного предполагаемого сообщника тунисца Аниса Амри, въехавшего на грузовике в толпу в Берлине, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

    "Расследование показало, что задержанный не был возможным сообщником Аниса Амри, и поэтому он был освобожден", - заявили в немецкой прокуратуре.

    Также прокуратура предполагает, что автоматическая тормозная система, установленная в грузовом автомобиле, остановила грузовик после 70-80 м поездки по рождественской ярмарке, предотвратив дальнейший наезд на людей.

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