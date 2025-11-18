Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры
    Предложенные ЕК варианты финансирования Украины обсудят со странами ЕС

    • 18 ноября, 2025
    • 18:52
    Предложенные ЕК варианты финансирования Украины обсудят со странами ЕС

    Варианты финансирования Украины в 2026-2027 годах, изложенные в разосланном 17 ноября письме главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен лидерам стран Евросоюза, будут обсуждаться со странами ЕС.

    Как передает Report, об этом заявила на брифинге пресс-секретарь ЕК Паула Пинью.

    "Дискуссии продолжатся в преддверии Европейского совета (18-19 декабря - ред.), и это будет включено в его повестку", - сказала она.

    Пинью напомнила, что это письмо с тремя опциями финансирования Украины Евросоюзом стало ответом на поручение октябрьского Европейского совета предложить варианты помощи Киеву.

    "Диалог будет продолжен. Председатель ЕК продолжит работу на основе своего предложения вплоть до Европейского совета", - добавила она, не приведя подробностей вариантов финансирования.

    По ее словам, продолжатся интенсивные обсуждения с каждым государством-членом, чтобы иметь возможность в декабре представить проработанное предложение.

    Еще один представитель ЕК Балаш Уйвари сообщил, что письмо главы Еврокомиссии является "результатом работы нескольких месяцев над этими разными вариантами".

    Он также изложил принципы, которые, по его словам, легли в основу подготовки предложения ЕК: помощь Украине должна быть представлена в короткие сроки, должна быть поддержана устойчивость украинского долга, финансирование в нынешних неопределенных условиях должно быть достаточно гибким, а финансовая нагрузка должна быть справедливо разделена с международными партнерами.

