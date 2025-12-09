Предложения Греции по SAFE отправлены на доработку

Представленные Грецией предложения в рамках новой оборонной инициативы ЕС с бюджетом около 150 млрд евро (Security Action for Europe - SAFE) возвращены для внесения поправок.

Как сообщает европейское бюро Report, официальный представитель ЕС Тома Ренье отметил, что это обычная практика и не стоит искать в этом какой-либо подтекст.

"Первого декабря мы подтвердили, что получили 19 национальных планов от государств ЕС", - сказал он.

По словам Ренье, на этапе анализа данных планов могут возникать определенные вопросы, что и произошло в случае с Грецией. ЕС обратился в связи с этим к национальным властям за разъяснениями, отметил он.

Ренье отказался вдаваться в подробности сути возникших вопросов, так как содержание этих национальных планов является важным и конфиденциальным.

Греция в сентябре сделала заявку на почти 790 млн евро в рамках SAFE. После этого, по данным ряда источников, Афины обсуждали с Кипром возможность совместного обращения. Согласно предварительному распределению, заявка Кипра составляла 1,18 млрд евро.