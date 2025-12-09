Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Предложения Греции по SAFE отправлены на доработку

    Другие страны
    09 декабря, 2025
    18:43
    Предложения Греции по SAFE отправлены на доработку

    Представленные Грецией предложения в рамках новой оборонной инициативы ЕС с бюджетом около 150 млрд евро (Security Action for Europe - SAFE) возвращены для внесения поправок.

    Как сообщает европейское бюро Report, официальный представитель ЕС Тома Ренье отметил, что это обычная практика и не стоит искать в этом какой-либо подтекст.

    "Первого декабря мы подтвердили, что получили 19 национальных планов от государств ЕС", - сказал он.

    По словам Ренье, на этапе анализа данных планов могут возникать определенные вопросы, что и произошло в случае с Грецией. ЕС обратился в связи с этим к национальным властям за разъяснениями, отметил он.

    Ренье отказался вдаваться в подробности сути возникших вопросов, так как содержание этих национальных планов является важным и конфиденциальным.

    Греция в сентябре сделала заявку на почти 790 млн евро в рамках SAFE. После этого, по данным ряда источников, Афины обсуждали с Кипром возможность совместного обращения. Согласно предварительному распределению, заявка Кипра составляла 1,18 млрд евро.

    Aİ Yunanıstanın təkliflərini geri göndərib
    Elvis

