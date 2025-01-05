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Правящая партия Австрии выступила за создание коалиции с победившей на выборах АПС

Правящая партия Австрии выступила за создание коалиции с победившей на выборах АПС Большинство членов партийного совета правящей в республике Австрийской народной партии (АНП) поддерживает идею создания на федеральном уровне коалиции с победившей на парламентских выборах Австрийской партией свободы (АПС).
Другие страны
5 января 2025 г. 17:24
Правящая партия Австрии выступила за создание коалиции с победившей на выборах АПС

Большинство членов партийного совета правящей в республике Австрийской народной партии (АНП) поддерживает идею создания на федеральном уровне коалиции с победившей на парламентских выборах Австрийской партией свободы (АПС).

Как передает Report, об этом сообщает портал Oe24 со ссылкой на источники в АНП.

По информации источников, на проходящем 5 января заседании партийного совета АНП в Федеральной канцелярии наметилось большинство в пользу коалиции с АПС. Отмечается, что за этот вариант выступают губернаторы земель, а также ассоциации предпринимателей и фермеров.

"Причина в том, что новые выборы фактически приведут страну в состояние паралича на ближайшие шесть месяцев, - пишет портал. - Это связано с тем, что из-за установленных сроков новые парламентские выборы могут состояться не раньше апреля, поэтому новое правительство, скорее всего, будет сформировано не раньше июня".

Напомним, что в октябре Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен не стал вручать победившей на парламентских выборах АПС мандат на формирование нового правительства республики вопреки сложившейся традиции. Он аргументировал такой шаг "радикальными взглядами" ее председателя Кикля. Канцлер страны Карл Нехаммер (АНП) тогда заявлял, что его партия может пойти на коалицию с АПС только в случае отставки Кикля.

4 января Нехаммер заявил, что уйдет в ближайшие дни с постов федерального канцлера и главы АНП после провала переговоров с социал-демократами о коалиции из-за разногласий по экономическим вопросам. 3 января партия "Новая Австрия - Либеральный форум" (NEOS) первой объявила о выходе из трехсторонних переговоров.

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