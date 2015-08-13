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    ​Правящая и оппозиционная партии Турции пока не смогли договориться о коалиции

    Исход переговоров негативный, - сообщил источник в оппозиции

    Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Исход очередного раунда переговоров по созданию коалиционного правительства Турции между правящей Партией справедливости и развития (ПСР) и основной оппозиционной Народно-республиканской партией (НРП) оказался негативным, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    "Исход переговоров негативный", - сообщил источник в оппозиции, не предоставив никаких деталей переговоров между премьер-министром страны Ахметом Давутоглу и лидером НРП Кемалем Кылычдароглу.

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