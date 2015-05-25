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    Правозащитники: Боевики ИГ за поддержку Асада убили 217 человек, в том числе и детей

    Их убили за связи с войсками режима и укрывание сторонников режима в своих домах

    Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Боевики "Исламского государства" с 16 мая убили 217 человек в Сирии "за поддержку режима", передает Report со ссылкой на Би-Би-си.

    По информации правозащитников Сирийского центра по наблюдению за правами человека, жертвами расправы джихадистов стали десятки мирных жителей, включая женщин и детей, в захваченных ИГ городах, среди которых и древняя Пальмира.

    Их убили за "связи с войсками режима и укрывание членов режима в своих домах".

    Кроме того, как сообщили правозащитники, боевики поместили под арест более 600 правительственных военных и их союзников.

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