Правоохранительные органы Австрии изъяли партию кокаина стоимостью €14 млн

Правоохранительные органы Австрии в сотрудничестве со словацкими коллегами провели операцию по изъятию 137 кг кокаина.

Правоохранительные органы Австрии в сотрудничестве со словацкими коллегами провели операцию по изъятию 137 кг кокаина.

Как передает Report , об этом говорится в пресс-релизе австрийского МВД.

"Благодаря сотрудничеству международных и национальных следственных органов следователи смогли добиться исторического успеха, изъяв 137 кг кокаина", - отметил министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер. По его словам, стоимость этой партии на черном рынке может достигать €14 млн.

Сотрудники таможни в порту Гамбурга обнаружили кокаин в контейнере с деревянными материалами. Груз направлялся в Братиславу, его получателями были жители Австрии. В результате совместной операции австрийской и словацкой полиции были арестованы четверо проживающих в Вене и ее окрестностях граждан Сербии, а также пятеро их подельников, четверо из которых также обладают паспортами балканской республики. Правоохранительные органы также выявили подпольную лабораторию в населенном пункте Коттингбрун в нескольких десятках километров от австрийской столицы.