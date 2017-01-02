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    Правоохранители Колумбии задержали 20 членов группировки АНО

    Cреди задержанных есть несовершеннолетние

    Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Правоохранители Колумбии задержали 20 членов повстанческой группировки "Армия национального освобождения" (АНО) в ходе совместной операции на севере страны в воскресенье.

    Как передает Report, об этом сoобшило агентство AFP.

    По его данным, среди задержанных есть несовершеннолетние.

    После достижения договоренностей о мире между РВСК и правительством Колумбии АНО осталась единственной повстанческой группировкой, действующей в стране. Однако прежде чем вступить в публичную стадию переговоров с АНО, Богота требует освобождения экс-депутата Одина Санчеса, которого боевики удерживают в плену.

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