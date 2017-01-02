Правоохранители Колумбии задержали 20 членов группировки АНО

Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Правоохранители Колумбии задержали 20 членов повстанческой группировки "Армия национального освобождения" (АНО) в ходе совместной операции на севере страны в воскресенье.

Как передает Report, об этом сoобшило агентство AFP.

По его данным, среди задержанных есть несовершеннолетние.

После достижения договоренностей о мире между РВСК и правительством Колумбии АНО осталась единственной повстанческой группировкой, действующей в стране. Однако прежде чем вступить в публичную стадию переговоров с АНО, Богота требует освобождения экс-депутата Одина Санчеса, которого боевики удерживают в плену.