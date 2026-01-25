Правительство Японии принимает меры против спекуляций на рынке

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити в воскресенье заявила, что ее правительство предпримет необходимые меры против спекулятивных движений на рынке после резкого скачка иены, который усилил обеспокоенность трейдеров возможным валютным вмешательством.

Как перелает Report, об этом сообщило агентство Reuters.

Согласно сообщению, в последние недели японские государственные облигации и иена оказались под давлением распродаж на фоне опасений, что расширительная бюджетная политика Такаити и медленные темпы повышения процентных ставок Банком Японии могут привести к дополнительному выпуску госдолга и чрезмерному росту инфляции.

После того как иена приблизилась к психологически важной отметке 160 за доллар, в пятницу она резко укрепилась после того, как Федеральный резервный банк Нью-Йорка провёл проверку процентных ставок - шаг, который, по мнению некоторых трейдеров, повысил вероятность совместной интервенции США и Японии с целью остановить падение национальной валюты.

"Я не буду комментировать конкретные рыночные движения", - заявила Такаити в ток-шоу на телеканале Fuji TV, отвечая на вопрос о распродаже облигаций и ослаблении иены.

"Правительство примет необходимые меры против спекулятивных или крайне аномальных рыночных колебаний", - сказала она, не вдаваясь в подробности.

Слабая иена стала серьезной проблемой для японских властей, поскольку она увеличивает стоимость импорта и усиливает инфляцию в целом, снижая покупательную способность домохозяйств.

Такаити подготовила масштабный пакет государственных расходов, призванный смягчить удар от роста стоимости жизни, и пообещала на два года приостановить действие 8-процентного налога с продаж на продукты питания. Это решение вызвало скачок доходности облигаций, что повышает стоимость обслуживания огромного государственного долга Японии.

В телевизионной программе она заявила, что правительство намерено начать двухлетнюю приостановку налога в течение финансового года, который начинается в апреле.

Такаити также испытывает давление из-за обвала рынка облигаций, который ускорился после ее решения объявить досрочные выборы на 8 февраля, чтобы получить мандат на проведение более активной фискальной политики.