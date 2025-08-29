    Ильхам Алиев Украина ШОС банки экспорт

    • 29 августа, 2025
    • 14:26
    Правительство Японии планирует рекордно увеличить военные расходы

    Япония планирует потратить на оборону в 2026 году рекордные 8,8 триллиона иен (51,3 миллиарда евро), при этом утроив расходы на закупку беспилотников.

    Как передает Report со ссылкой на Spiegel, об этом сообщили в Минобороны страны.

    Отмечается, что расходы на оборону в 2026 году станут рекордными со времен Второй мировой войны

    Это превышает предыдущий рекорд в 8,7 триллиона иен, установленный Японией в текущем финансовом году.

    Министерству финансов еще предстоит рассмотреть оборонный бюджет, и ожидается, что в ближайшие месяцы правительство премьер-министра Японии Сигэру Исибы представит парламенту полный проект бюджета.

    Увеличение расходов на беспилотники до 313 млрд иен происходит на фоне войны в Украине, в которой беспилотные летательные аппараты играют важную роль. Министерство обороны заявило, что необходимо идти в ногу со значительными изменениями в боевых технологиях.

    Япония   оборона   увелечение расходов  

