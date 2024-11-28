Правительство Швейцарии намерено отказаться от строгого нейтралитета

Правительство Швейцарии выступило против закрепления в конституции страны положения о строгом соблюдении нейтралитета, включая запрет на участие Берна в санкциях, не получивших одобрения Совета Безопасности ООН.

Правительство Швейцарии выступило против закрепления в конституции страны положения о строгом соблюдении нейтралитета, включая запрет на участие Берна в санкциях, не получивших одобрения Совета Безопасности ООН.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении правительства.

Оно порекомендовало парламенту выразить негативное отношение к этой инициативе, которая должна быть вынесена на общенациональный референдум в 2025 году.

"Федеральный совет принял послание, касающееся федеральной народной инициативы "Защита швейцарского нейтралитета", - говорится в сообщении. Правительство порекомендовало палатам Федерального собрания "отклонить эту инициативу", поскольку, по его мнению, "включение в конституцию жесткого определения нейтралитета не отвечает интересам Швейцарии и сократит ее пространство для маневра в вопросах внешней политики".

Инициатором вынесения вопроса о нейтралитете на всенародное голосование ранее выступила общественная организация Pro Suisse, опирающаяся на поддержку крупнейшей политической силы страны - правоконсервативной Швейцарской народной партии (ШНП). Сторонники этой идеи предлагают прописать в конституции запрет на участие в военных союзах и в санкциях против воюющих государств, если такие меры не были одобрены ООН.