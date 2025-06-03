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Правительство Нидерландов уходит в отставку

Правительство Нидерландов уходит в отставку Правительство Нидерландов уходит в отставку.
Другие страны
3 июня 2025 г. 17:43
Правительство Нидерландов уходит в отставку

Правительство Нидерландов уходит в отставку.

Как передает Report со ссылой на зарубежные СМИ, об этом заявил премьер страны Дик Схоф в своем выступлении по итогам совещания правительства.

"На совещании министров мы пришли к выводу, что с уходом Партии свободы у коалиции недостаточно поддержки в парламенте", - заявил он.

По его словам, немедленно направится к королю Нидерландов Виллему-Александеру с прошением об отставке министров от Партии свободы. Остальные члены правительства также подают в отставку. Копия прошения об отставке будет направлена в нижнюю палату парламента.

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Версия на азербайджанском языке Niderland hökuməti istefaya gedir

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