Правительство Нидерландов уходит в отставку

Правительство Нидерландов уходит в отставку.

Правительство Нидерландов уходит в отставку.

Как передает Report со ссылой на зарубежные СМИ, об этом заявил премьер страны Дик Схоф в своем выступлении по итогам совещания правительства.

"На совещании министров мы пришли к выводу, что с уходом Партии свободы у коалиции недостаточно поддержки в парламенте", - заявил он.

По его словам, немедленно направится к королю Нидерландов Виллему-Александеру с прошением об отставке министров от Партии свободы. Остальные члены правительства также подают в отставку. Копия прошения об отставке будет направлена в нижнюю палату парламента.