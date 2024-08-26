Правительство на востоке Ливии объявило о приостановке добычи и экспорта нефти

Правительство на востоке Ливии объявило о форс-мажоре на всех месторождениях, из-за чего на них приостановлена добыча и экспорт нефти.
Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.
"Ливийское правительство объявляет форс-мажор на всех месторождениях, портах, нефтяных организациях и предприятиях и приостановку добычи и экспорта нефти до дальнейшего уведомления", - говорится в заявлении правительства.
Отметим, что в Ливии сохраняется двоевластие. Восток страны контролирует Ливийская национальная армия, запад - правительство национального единства