Правительство на востоке Ливии объявило о приостановке добычи и экспорта нефти

Правительство на востоке Ливии объявило о форс-мажоре на всех месторождениях, из-за чего на них приостановлена добыча и экспорт нефти.

Правительство на востоке Ливии объявило о форс-мажоре на всех месторождениях, из-за чего на них приостановлена добыча и экспорт нефти.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

"Ливийское правительство объявляет форс-мажор на всех месторождениях, портах, нефтяных организациях и предприятиях и приостановку добычи и экспорта нефти до дальнейшего уведомления", - говорится в заявлении правительства.

Отметим, что в Ливии сохраняется двоевластие. Восток страны контролирует Ливийская национальная армия, запад - правительство национального единства