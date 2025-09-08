Правительство Кореи планирует выделить более $5 млрд на стимулирование экономики

Правительство Южной Кореи планирует выделить дополнительно 7 трлн вон ($5,03 млрд) до конца этого года для стимулирования инвестиций со стороны государственных учреждений в рамках усилий по оживлению экономики в условиях затянувшегося спада.

Как передает Report со ссылкой на Yonhap, об этом заявил министр финансов страны Ку Юн Чхоль.

"К концу года правительство планирует дополнительно выделить 7 триллионов вон на исполнение бюджета через государственные учреждения", - заявил Чхоль.

Министр подчеркнул важность усилий по сдерживанию инфляции основных расходов на жизнь, таких как цены на продукты питания, в преддверии продолжительного праздника Чусок в начале следующего месяца.

Пресс-конференция Ку состоялась на следующий день после того, как правительство объявило о масштабной реструктуризации, которая лишит Министерство экономики и финансов полномочий по бюджетному планированию. Для выполнения этих функций будет создано новое фискальное агентство при аппарате премьер-министра.