    Другие страны
    • 08 сентября, 2025
    • 09:34
    Правительство Кореи планирует выделить более $5 млрд на стимулирование экономики

    Правительство Южной Кореи планирует выделить дополнительно 7 трлн вон ($5,03 млрд) до конца этого года для стимулирования инвестиций со стороны государственных учреждений в рамках усилий по оживлению экономики в условиях затянувшегося спада.

    Как передает Report со ссылкой на Yonhap, об этом заявил министр финансов страны Ку Юн Чхоль.

    "К концу года правительство планирует дополнительно выделить 7 триллионов вон на исполнение бюджета через государственные учреждения", - заявил Чхоль.

    Министр подчеркнул важность усилий по сдерживанию инфляции основных расходов на жизнь, таких как цены на продукты питания, в преддверии продолжительного праздника Чусок в начале следующего месяца.

    Пресс-конференция Ку состоялась на следующий день после того, как правительство объявило о масштабной реструктуризации, которая лишит Министерство экономики и финансов полномочий по бюджетному планированию. Для выполнения этих функций будет создано новое фискальное агентство при аппарате премьер-министра.

