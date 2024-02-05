Правительство Казахстана ушло в отставку

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Акорды, Токаев подписал соответствующий указ.

"В соответствии со статьей 70 Конституции Республики Казахстан постановляю: принять отставку правительства Республики Казахстан, временно возложить исполнение обязанностей премьер-министра Республики Казахстан на Скляра Романа Васильевича", - говорится в документе.

Членам кабинета министров поручено продолжать исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава правительства.