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Правительство Казахстана ушло в отставку

Правительство Казахстана ушло в отставку Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства.
Другие страны
5 февраля 2024 г. 14:25
Правительство Казахстана ушло в отставку

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Акорды, Токаев подписал соответствующий указ.

"В соответствии со статьей 70 Конституции Республики Казахстан постановляю: принять отставку правительства Республики Казахстан, временно возложить исполнение обязанностей премьер-министра Республики Казахстан на Скляра Романа Васильевича", - говорится в документе.

Членам кабинета министров поручено продолжать исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава правительства.

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