Правительство Казахстана ушло в отставку

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства.
Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Акорды, Токаев подписал соответствующий указ.
"В соответствии со статьей 70 Конституции Республики Казахстан постановляю: принять отставку правительства Республики Казахстан, временно возложить исполнение обязанностей премьер-министра Республики Казахстан на Скляра Романа Васильевича", - говорится в документе.
Членам кабинета министров поручено продолжать исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава правительства.