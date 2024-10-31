Правительство Испании намерено объявить Валенсию зоной стихийного бедствия

Правительство Испании объявит Валенсию, пострадавшую в результате ливней и наводнений, зоной стихийного бедствия.

Правительство Испании объявит Валенсию, пострадавшую в результате ливней и наводнений, зоной стихийного бедствия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам премьер-министр Педро Санчес.

"На [заседании] Совете министров, которое мы проведем во вторник, <...> мы объявим зоной стихийного бедствия автономное сообщество Валенсия, а также территории, затронутые этой ужасной, трагической бурей", - сказал глава правительства.

Он также предупредил, что населению пострадавших от стихии районов стоит оставаться дома. "В первую очередь я хотел бы сказать людям, проживающим в провинции Валенсии и также в Кастельоне, [буря] "Дана" продолжается, пожалуйста, оставайтесь дома, не выходите на улицу", - сказал он.

Отметм, что в Валенсии в результате наводнений погибли 92 человека, однако сейчас все еще ведется поиск пропавших без вести. В других регионах Испании жертвами непогоды стали три человека.

Из-за последний удара стихии все еще перекрыты десятки дорог, нарушено железнодорожное сообщение, нанесен урон инфраструктуре. Около 70 тыс. домохозяйств пока остаются без света. 31 октября погодное предупреждение сохраняется в некоторых регионах страны, в том числе в Валенсии.