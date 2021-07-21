Правительство Германии выделит 200 млн евро для устранения последствий наводнения

Правительство ФРГ приняло решение о выделении €200 млн в качестве срочной помощи для устранения последствий разрушительного наводнения, еще €200 млн предоставят федеральные земли. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду на пресс-ко

Правительство ФРГ приняло решение о выделении €200 млн в качестве срочной помощи для устранения последствий разрушительного наводнения, еще €200 млн предоставят федеральные земли. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции министр финансов ФРГ Олаф Шольц.

"Мы мобилизуем срочную помощь. В ее рамках нам сейчас требуется примерно €400 млн, правительство предложило €200 млн", - сказал он. Министр отметил, что власти при принятии решения о помощи ориентировались на суммы, которые были выделены для устранения последствий предыдущих наводнений. "Если потребуется больше, то мы предоставим больше денег", - заверил Шольц.

Помимо срочной помощи власти, планируют создать фонд для восстановления разрушенной инфраструктуры.