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Правительство ФРГ ухудшило прогноз роста ВВП в 2024 году до 0,2%

Правительство ФРГ ухудшило прогноз роста ВВП в 2024 году до 0,2% Правительство Германии пересмотрело свой экономический прогноз в сторону понижения, полагая, что ВВП страны в 2024 году вырастет на 0,2%. Осенью предполагалось, что этот показатель составит 1,3%.
Другие страны
14 февраля 2024 г. 02:39
Правительство ФРГ ухудшило прогноз роста ВВП в 2024 году до 0,2%

Правительство Германии пересмотрело свой экономический прогноз в сторону понижения, полагая, что ВВП страны в 2024 году вырастет на 0,2%. Осенью предполагалось, что этот показатель составит 1,3%.

Как сообщает Report, об этом передает агентство Reuters со ссылкой на источники.

По словам источников агентства, подобное сокращение обусловлено низкими темпами роста мировой экономики и решением Федерального конституционного суда Германии, который запретил тратить из бюджета €60 млрд. Официальный отчет властей ФРГ должен быть представлен на следующей неделе.

В Минэкономики ФРГ заявили, что не могут комментировать цифры, добавив, что правительство предоставит информацию после публикации официального отчета.

Экономика ФРГ переживает серьезный кризис. ВВП страны снизился в 2023 году по сравнению с 2022 годом на 0,3%. Эксперты Федерального статистического ведомства Германии отметили по итогам 2023 года снижение покупательной способности населения вследствие роста потребительских цен. По сообщениям СМИ, многие немцы вынуждены были экономить.

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Версия на азербайджанском языке Almaniya iqtisadiyyatı ciddi böhran yaşayır

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