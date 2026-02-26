Правительство Дамаска провело первый обмен пленными с сирийскими друзами

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Правительство Сирии и друзские формирования, контролирующие город Эс-Сувейда, провели первый обмен пленными с момента боестолкновений, прошедших прошлым летом.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщает пресс-служба правительства Сирии в Эс-Сувейде.

    В рамках обмена Дамаск освободил 61 заключенного из числа друзских формирований, содержавшихся в центральной тюрьме Адра неподалеку от столицы, в обмен на освобождение друзскими Силами национальной гвардии 25 сотрудников сирийского правительства.

    Операция прошла под наблюдением Международного комитета Красного Креста.

    Межконфессиональные столкновения в Эс-Сувейде между друзскими силами и бедуинскими племенами вспыхнули в июле прошлого года. Они усилились после того, как в столицу преимущественно друзской провинции были направлены силы официального правительства для подавления беспорядков.

    Столкновения вызвали удары со стороны Израиля, поддерживающего друзов, по силам правительства.

    Позднее в том же месяце для остановки кровопролития, унесшего жизни сотни человек, было объявлено о всеобъемлющем прекращении огня.

