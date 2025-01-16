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Правительство Болгарии возглавит Росен Желязков

Правительство Болгарии возглавит Росен Желязков Депутаты национального собрания Болгарии в четверг утвердили представителя коалиции "Граждане за европейское развитие Болгарии - Союз демократических сил" Росена Желязкова в должности главы правительства.
Другие страны
16 января 2025 г. 13:50
Правительство Болгарии возглавит Росен Желязков

Депутаты национального собрания Болгарии в четверг утвердили представителя коалиции "Граждане за европейское развитие Болгарии - Союз демократических сил" Росена Желязкова в должности главы правительства.

Об этом сообщает Report со ссылкой на болгарские СМИ.

Кандидатуру Желязкова поддержали 239 парламентариев, против выступили 114, воздержавшихся не было.

Президент Болгарии Румен Радев накануне вручил Желязкову мандат на формирование кабинета министров.

Желязков со своей стороны передал президенту папку с именами людей, которых он рекомендовал включить в состав нового правительства.

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Версия на азербайджанском языке Bolqarıstan hökumətinə Rosen Jelyazkov başçılıq edəcək

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