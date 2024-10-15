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Правительство Аргентины внесло в парламент инициативу для отмены 70 законов

Правительство Аргентины внесло в парламент инициативу для отмены 70 законов Правительство Аргентины внесло на рассмотрение парламента законопроект, который предусматривает отмену 70 законов, которые исполнительная власть посчитала излишними.
Другие страны
15 октября 2024 г. 08:31
Правительство Аргентины внесло в парламент инициативу для отмены 70 законов

Правительство Аргентины внесло на рассмотрение парламента законопроект, который предусматривает отмену 70 законов, которые исполнительная власть посчитала излишними.

Как передает Report, об этом сообщило министерство дерегулирования и преобразования государства.

"При помощи закона "Опавшая листва" правительство намерено убрать барьеры, которые ограничивали индивидуальные свободы граждан и приносили бесполезные расходы из-за различных видов чрезмерного регулирования", - говорится в заявлении ведомства.

В тексте уточняется, что в случае принятия законопроекта отмене будут подлежать нормы, которые потеряли актуальность, пересекаются с более новыми законами или создают излишнюю бюрократическую нагрузку. Как сообщил министр дерегулирования и преобразования государства Федерико Стурсенеггер, в общей сложности речь идет о 70 законах.

Среди них, в частности, закон, ограничивающий участие иностранного капитала в аргентинских СМИ. Согласно действующей норме владельцем газет или телеканалов может быть только аргентинская компания, а доля иностранных фирм не может превышать 30%.

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