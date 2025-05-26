Правительство анклава: Израиль установил контроль над 77% территории Газы

Израильская армия установила контроль над 77% территории палестинского сектора Газа.

Израильская армия установила контроль над 77% территории палестинского сектора Газа.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба правительства анклава в своем Telegram-канале.

"Израильская оккупационная армия фактически установила контроль над 77% общей площади сектора Газа или посредством прямых наземных вторжений и размещения оккупационных сил в жилых и гражданских районах, или путем интенсивного огневого контроля, который не позволяет палестинцам добраться до своих домов, земли и имущества, или посредством несправедливой политики принудительного выселения, которая вынуждает десятки тысяч мирных жителей неоднократно бежать под угрозой обстрелов, убийств и истребления", - заявила пресс-служба.

Она подчеркивает, что "такая форма принудительного контроля, основанная на применении силы", представляет собой "грубое нарушение международного гуманитарного права". Власти сектора Газа возложили "полную юридическую ответственность за преступления" в анклаве на Израиль, а также США, Великобританию, Германию и Францию.