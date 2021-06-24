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Правительство Алжира ушло в отставку

Правительство Алжира ушло в отставку Возглавляемое премьер-министром Абдельазизом Джеррадом правительство Алжира ушло в отставку в связи с прошедшими в стране выборами
Другие страны
24 июня 2021 г. 17:14
Правительство Алжира ушло в отставку

Возглавляемое премьер-министром Абдельазизом Джеррадом правительство Алжира ушло в отставку в связи с прошедшими в стране выборами.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила сегодня пресс-служба президента страны.

"Президент Алжира Абдельмаджид Теббун принял отставку премьер-министра Абдельазиза Джеррада и поручил ему исполнять обязанности до формирования нового правительства страны", - говорится в сообщении.

Партия "Фронт национального освобождения" ранее победила на досрочных выборах в Национальное народное собрание - нижнюю палату парламента.

В феврале этого года Теббун принял решение распустить парламент и провести досрочные выборы 12 июня, чтобы дать возможность молодежи больше участвовать в политической жизни на фоне требований участников народного протестного движения провести в стране коренные реформы и сменить правящую элиту.

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