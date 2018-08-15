Правительство Японии создало кризисный штаб из-за извержения вулкана

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Японское правительство создало кризисный штаб в связи с опасностью сильного извержения вулкана на юго-западе страны, cообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Ранее главное метеорологическое управление Японии предупредило о возможности сильного извержения вулкана на острове Кутиноэрабу. Данные специалистов основаны на резко возросшем количестве вулканических землетрясений.

Уточняется, что извержение "может привести к катастрофическим последствиям в районах проживания людей".