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    Правительство Японии создало кризисный штаб из-за извержения вулкана

    Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Японское правительство создало кризисный штаб в связи с опасностью сильного извержения вулкана на юго-западе страны, cообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Ранее главное метеорологическое управление Японии предупредило о возможности сильного извержения вулкана на острове Кутиноэрабу. Данные специалистов основаны на резко возросшем количестве вулканических землетрясений.

    Уточняется, что извержение "может привести к катастрофическим последствиям в районах проживания людей".

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