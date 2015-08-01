​Правительство США озаботилось контрмерами в отношении кибератаки со стороны китайцев

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Правительство США, чьи компьютерные сети подверглись масштабному хакерскому взлому, в совершении которого Вашингтон подозревает Пекин, рассматривает целый ряд встречных мер, в том числе возможность осуществления в отношении КНР ответной кибератаки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу на своем сайте газета New York Times.

Как заявили изданию неназванные источники в администрации США, Белый дом начал обсуждать возможность серьезных "ответных шагов против Китая" после того, как стало известно о похищении электронных данных нескольких миллионов сотрудников американского правительства. Газета отмечает, что среди рассматриваемых вариантов есть как "чисто символические меры, к примеру, предъявление дипломатического протеста или высылка из США агентов китайских спецслужб", так и более агрессивные действия. Последние могут в перспективе предполагать "совершение в отношении КНР кибератаки", целью которой, по данным газеты, являлось бы "похищение и обнародование информации, столь же ценной для китайского правительства, как ценны для Вашингтона личные данные госслужащих".

Как пишет New York Times, в качестве еще одного ответного действия американские власти также рассматривают попытку взлома так называемого "Великого китайского файрвола" - системы ограничения доступа в китайском сегменте Интернета. Она позволяет властям КНР закрывать доступ к сайтам с нежелательной тематикой. По данным New York Times, таким образом Вашингтон продемонстрировал бы Пекину, что его "система контроля за диссидентами" может подвергнуться риску, в случае если он не прекратит хакерские атаки.

При этом, как отмечает газета, администрация США пока не спешит вторгаться в электронные сети КНР, так как осознает, что любая хакерская контратака с ее стороны "может привести к эскалации киберконфликта" между двумя государствами.

В начале июля официальные представители кадрового управления американского правительства признали, что неизвестным хакерам удалось получить несанкционированный доступ к личным данным более 25 млн. человек, в том числе бывших и действующих госслужащих. Чиновники отметили, что речь идет о самом крупном инциденте такого рода в стране. Директор национальной разведки США Джеймс Клэппер возложил ответственность за взлом базы данных кадровиков на китайских хакеров. Он указал, что внедриться в системы управления злоумышленникам было очень трудно, и подозрения пали главным образом на Китай.