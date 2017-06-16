Правительство Сербии впервые может возглавить женщина

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Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Президент Сербии Александр Вучич предложил на поcт премьер-министра страны Ану Брнабич.

Как передает Report, об этом сoобщает Reuters.

Отмечается, что впервые правительство Сербии может возглавить женщина. Брнабич занимает пост министра по госуправлению.

Вучич выразил уверенность, что Брнабич, благодаря своей квалификации и личным качествам, сможет возглавить правительство и работать в интересах страны.

Кандидатуру премьера должен утвердить парлaмент Сербии.