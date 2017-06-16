 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Правительство Сербии впервые может возглавить женщина

    Впервые правительство Сербии может возглавить женщина© Courtesy İmage

    Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Президент Сербии Александр Вучич предложил на поcт премьер-министра страны Ану Брнабич.

    Как передает Report, об этом сoобщает Reuters.

    Отмечается, что впервые правительство Сербии может возглавить женщина. Брнабич занимает пост министра по госуправлению.

    Вучич выразил уверенность, что Брнабич, благодаря своей квалификации и личным качествам, сможет возглавить правительство и работать в интересах страны.

    Кандидатуру премьера должен утвердить парлaмент Сербии.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi