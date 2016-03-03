​Правительство Сербии потребовало от президента роспуска парламента

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Правительство Сербии призвало президента страны Томислава Николича распустить парламент и назначить проведение досрочных выборов, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

Во вторник премьер-министр страны Александр Вучич заявил в эфире национального телевидения, что досрочные парламентские выборы в Сербии, скорее всего, пройдут 24 апреля и станут референдумом, который покажет, хочет ли Сербия в 2020 году быть современной европейской страной.

Отмечалось также, что следующим шагом должно стать предложение правительства президенту, в котором будут указаны причины назначения досрочных выборов. Ожидается, что в ближайшие дни парламент Сербии после утверждения президентом даты выборов объявит о самороспуске.

Выборы 2014 года в Сербии также были проведены до истечения срока полномочий предыдущего созыва парламента.