​Правительство просить немцев воздержаться от антиисламских акций

Баку. 17 октйабря. REPORT.AZ/ Министр юстиции Германии Хайко Маас призвал немцев воздержаться от запланированной акции антиисламского движения Pegida.

По сообщениям Report, об этом передает медиакомпания Deutsche Welle.

Движение Pegida ("Европейцы-патриоты против исламизации Запада") изначально зародилось в Германии, затем появилось в Испании и Великобритании. В Германии организация набирает силу, выступая за ужесточение иммиграционных законов.

Представители движения недовольны ростом числа мусульман в Европе. В Дрездене — одном из крупнейшем городе Германии — в октябре организация собрала на митинги тысячи людей на фоне волны мигрантов в страну. 19 октября Pegida планирует собрать еще один митинг.

"Никто из тех, кто приходит туда, не может снять с себя ответственность за действия, вызванные звучащей на них подстрекательской риторикой, за подожженные общежития для беженцев и за травмированных волонтеров", — сказал Маас, напомнив, что в этом году было совершено более 490 преступлений "в отношении общежитий для беженцев".