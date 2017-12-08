 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Правительство Польши официально ушло в отставку

    Голосование в сейме по вопросу доверия правительству Моравецкого запланировано на 12 декабря

    Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Правительство Польши под руководством Беаты Шидло в пятницу официально ушло в отставку.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, президент республики Анджей Дуда вручил Шидло акт о принятии отставки премьера и кабинета министров в ходе официальной церемонии в Президентском дворце в Варшаве.

    Одновременно он поручил Шидло руководить правительством до формирования нового кабмина. Кроме того, Дуда выдвинул кандидатуру вице-премьера Матеуша Моравецкого на пост премьера и поручил ему сформировать кабмин. Теперь премьера, как и созванное им правительство, должен одобрить парламент Польши.

    В четверг вечером Шидло подала прошение об отставке в политический комитет правящей партии "Право и справедливость". Комитет принял отставку и выбрал кандидатом на пост главы правительства вице-премьера, министра финансов и развития Матеуша Моравецкого.

    Голосование в сейме по вопросу доверия правительству Моравецкого запланировано на вторник, 12 декабря.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi