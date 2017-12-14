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    Правительство Молдавии одобрило смену названия государственного языка на румынский

    Правительство поддерживает инициативу о внесении поправки в 13-ю статью Конституции страны

    Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Правительство Молдавии одобрило законопроект об изменении названия официального языка с молдавского на румынский.

    Как передает Report со ссылкой на RT, об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров.

    “Правительство поддерживает инициативу о внесении поправки в 13-ю статью Конституции страны путём замены словосочетания “молдавский язык, функционирующий на основе латинского алфавита” на “румынский язык”, — отмечается в сообщении правительства.

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