Правительство Молдавии одобрило смену названия государственного языка на румынский

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Правительство Молдавии одобрило законопроект об изменении названия официального языка с молдавского на румынский.

Как передает Report со ссылкой на RT, об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров.

“Правительство поддерживает инициативу о внесении поправки в 13-ю статью Конституции страны путём замены словосочетания “молдавский язык, функционирующий на основе латинского алфавита” на “румынский язык”, — отмечается в сообщении правительства.