 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Правительство Йемена заявило о выходе из переговоров с хуситами

    Переговоры между сторонами конфликта должны были начаться до 24 сентября

    Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Правительство Йемена заявило о выходе из переговоров с хуситами, которые должны были пройти при посредничестве ООН.

    Как передает Report со ссылкой на Франс Пресс, об этом говорится в заявлении, опубликованное аппаратом президента.

    Правительство "не станет принимать участие в каких-либо встречах, пока повстанцы не признают положения резолюции 2216 и не согласятся исполнять их без введения дополнительных условий".

    Переговоры между сторонами конфликта в Йемене должны были начаться до 24 сентября, до мусульманского праздника Курбан-Байрам.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi