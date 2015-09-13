Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Правительство Йемена заявило о выходе из переговоров с хуситами, которые должны были пройти при посредничестве ООН.

Как передает Report со ссылкой на Франс Пресс, об этом говорится в заявлении, опубликованное аппаратом президента.

Правительство "не станет принимать участие в каких-либо встречах, пока повстанцы не признают положения резолюции 2216 и не согласятся исполнять их без введения дополнительных условий".

Переговоры между сторонами конфликта в Йемене должны были начаться до 24 сентября, до мусульманского праздника Курбан-Байрам.