​Правительство Йемена не достигло соглашения с хуситами

Баку. 29 Июля. REPORT.AZ/ Представитель правительства президента Абд Раббу Мансура Хади заявил, что правительство Йемена завершило переговоры с повстанцами-шиитами (хуситами), не достигнув соглашения.

Как сообщает Report со ссылкой на Франс Пресс, об этом заявил член правительственной делегации на переговорах Абдулла Аль Олайми.

"Переговоры полностью завершены. Мы принимали в них участие и проявили терпение ради нашего народа, и мы завершаем переговоры ради их же блага", — заявил он.

В четверг мятежники в Йемене — хуситы из движения "Ансар Алла" и сторонники экс-президента Али Абдаллы Салеха — Партия Всеобщий народный конгресс (ВНК), — подписали договор о создании совместного Высшего политического совета для дальнейшего управления страной.