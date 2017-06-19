Правительство Франции ушло в отставку по итогам выборов в Нацсобрание

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Баку. 19июня. REPORT.AZ/ Правительство Франции ушло в отставку по итогам парламентских выборов, состоявшихся в воскресенье.

Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС,об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на Елисейский дворец.



По его данным, президент Франции Эмманюэль Макрон принял ее.

Отставка правительства после парламентских выборов - негласная политическая традиция во Франции, непрописанная в законодательстве. Учитывая убедительную победу президентского движения "Республика на марше", ожидается, что нынешний кабмин будет заново сформирован в ближайшие дни с минимальными перестановками.