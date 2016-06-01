​Правительственные силы отбили атаку "Джебхат ан-Нусры" в провинции Алеппо

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Сирийские войска и отряды народного ополчения отбили атаку "Джебхат ан-Нусры" в районе населенного пункта Мухейм-Хандрат в провинции Алеппо.

Как передает Report, об этом сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению в Сирии на сайте Минобороны РФ.

"Не прекращаются атаки боевиков "Джебхат ан-Нусры" на позиции подразделений сирийских вооруженных сил в районе населенного пункта Мухейм-Хандрат провинции Алеппо. Все нападения отбиты правительственными войсками и отрядами народного ополчения", — говорится в бюллетене.

Также сообщается, что боевики "Джебхат ан-Нусра" продолжают предпринимать попытки сорвать режим прекращения боевых действий.

"В течение суток велся огонь из РСЗО и минометов по населенному пункту Хандрат, кварталам Мейдан, Шейх Максуд, Амрия, северо-восточной части квартала Старый Алеппо, аэропорту Эн-Найраб", — сообщается в документе, опубликованном на сайте Минобороны РФ.

Кроме того, в провинции Латакия террористы обстреляли населенные пункты Раша, Ард-эль-Вата и Кермел, в провинции Хомс – населенный пункт Хербет-эль-Мери и блокпост сирийских войск в районе Кафер-Нан, в провинции Дамаск – населенный пункт Хауш-Харабу, а в провинции Эль-Кунейтра – населенный пункт Джаба, отмечается в сообщении.