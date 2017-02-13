Правительства Бахрейна и Турции подписали меморандум о сотрудничестве

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ В столице Бахрейна, Манаме состоялась официальная церемония встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как передает Report, об этом сoобшил Anadolu.

В церемонии во дворце Шакир принял участие король Бахрейна Хамад ибн Иса Аль Халифа. Лидеры двух страны прошли перед ротой почетного караула. Были озвучены гимны двух стран.

Затем состоялись переговоры один на один и в расширенном формате.

По данным Бахрейнское агентство новостей BNA, правительства Бахрейна и Турции подписали меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в производстве продукции военного назначения.

Как отметил президент Турции, Манама и Анкара "будут действовать сообща ради стабильности в регионе, его безопасности и будущего".

В понедельник в рамках своего турне по странам Персидского залива Эрдоган планирует направиться в Саудовскую Аравию.