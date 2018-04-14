Познер назвал катастрофой нахождение Трампа на посту президента США

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Российский журналист и телеведущий Владимир Познер заявил, что Дональд Трамп в качестве президента — это катастрофа для США, он вообще ничего не понимает в международной политике.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, Познер считает, что нынешний президент США абсолютно не пригоден для этой должности.

"Трамп — это катастрофа для США. Он вообще в международной политике ничего не понимает. Трамп считает, что играет в игру, типа монопольки или покера, где один выставляет "9", а другой "9+2". Игра в эскалацию с отсутствием понимания, куда это может привести. А Twitter, в котором глава США что-либо публикует, вообще не является средством дипломатического общения. Весь мир может это читать и комментировать. Это говорит о непригодности этого человека быть президентом любой страны, в особенности президентом США", — сказал Познер в интервью латвийской радиостанции Baltkom.

Журналист также выразил надежду, что сторонам удастся найти точки соприкосновения в Сирии, как их нашли во время Карибского кризиса в 1962 году СССР и США.

"Тогда речь шла о Третьей мировой войне. США требовали, чтобы все ракеты, которые находятся на Кубе, были убраны, а шедшие с Востока корабли — развернуты в обратную сторону. У СССР было два варианта — либо идти на такие меры, либо нет. И здесь надо отдать должное мудрости Кеннеди и Хрущева. У них хватило государственности прийти к компромиссу. Советский Союз не стал располагать свои ракеты на Кубу, а США убрали свои из Турции. Это было сделано тихо, без громких заявлений, чтобы не потерять лицо. Два лидера сумели договориться и пошли на уступки ради сохранения мира", — пояснил Познер.