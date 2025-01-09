Пожары в Лос-Анджелесе уничтожили дома известных актеров

Пожары в Калифорнии полностью уничтожили особняки актеров Джона Гудмена ("Большой Лебовски"), Билли Кристала ("Когда Гарри встретил Салли") и комика Юджина Леви.

Пожары в Калифорнии полностью уничтожили особняки актеров Джона Гудмена ("Большой Лебовски"), Билли Кристала ("Когда Гарри встретил Салли") и комика Юджина Леви.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает портал TMZ.

По словам портала, десяткам знаменитостей пришлось эвакуироваться из затронутого стихией района Лос-Анджелеса.

Общая площадь пожаров в округе Лос-Анджелес достигла почти 11 тыс. га, свидетельствуют данные пожарной службы Калифорнии. Огонь уничтожил более 1 тыс. строений и привел к гибели как минимум 5 человек. Без света остаются свыше 175 тыс. потребителей электроэнергии в округе.

Местные власти запросили помощь пожарных из соседних округов, также на подмогу им направили сотрудников экстренных служб из штатов Вашингтон, Орегон, Невада. Однако справиться с огнем пока не удается. В районе пожаров сохраняется низкая влажность, сопровождающаяся сильными порывами ветра. В результате, как отмечает телекомпания CNN, количество пожаров увеличилось до шести. По прогнозам консультационной компании AccuWeather, ущерб и экономические потери от огня составят от $52 до 57 млрд.