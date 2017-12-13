Пожар возник в здании главного вокзала Праги

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ В одном из ресторанов на главном вокзале Праги вечером 12 декабря возник пожар, из здания было эвакуировано около 600 человек.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам представитель городской службы пожарной охраны Мартин Кавка.

По его словам, никто не пострадал.

Причиной пожара стали проблемы в системе кондиционирования, передает РИА Новости.

На движение местных и международных поездов пожар в здании вокзала никак не повлиял.